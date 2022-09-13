لتعويض الغيابات.. إيفرتون يتعاقد مع إلدن ياكوبوفيتش

أعلن إيفرتون التعاقد مع حارس ليستر السابق إلدن ياكوبوفيتش بعقد قصير الأمد في صفقة انتقال حر.

إلدين ياكوبوفيتش النادي : إيفرتون إيفرتون

ويمتد عقد الحارس السويسري مع إيفرتون حتى يناير المقبل مع إمكانية التمديد حتى نهاية الموسم.

ونشر إيفرتون بيانا أعلن فيه التعاقد مع اللاعب يأتي بعد الإصابات الأخيرة لجوردان بيكفورد وأندي لونيرجان.

وأضاف البيان أنه من من المقرر أن يعود لونيرجان خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث يستكمل تعافيه من إصابة في الركبة.

كما أفاد أنه من المتوقع أن يغيب بيكفورد حتى فترة التوقف الدولي في نهاية هذا الشهر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة ديربي ميرسيسايد في جوديسون بارك في 3 سبتمبر.

ياكوبوفيتش (37 عامًا) انضم إلى عدة أندية خلال مسيرته المستمرة منذ 2003، ولعب لـ هال سيتي ولوكوموتيف موسكو وجراسهوبرز زيورخ.

الحارس المولود في البوسنة، لعب دوليا باسم سويسرا ولديه مباراة وحيدة فقط مع الفريق الأول.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 4 نقاط بعد مرور 6 جولات، لم يحقق خلالهم أي فوز: 4 هزائم وتعادلين.

ويستعد إيفرتون لمواجهة وست هام الأحد المقبل بعد تأجيل لقائه مع أرسنال بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.