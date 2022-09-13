قبل المعسكر الأول لـ فيتوريا.. سلبية مسحة منتخب مصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها منتخب مصر للكشف عن الإصابة بفيورس كورونا سلبية لجميع اللاعبين وذلك استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر الجاري.

وانطلق اليوم الثلاثاء معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

ويلعب منتخب مصر خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري.

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وكان منتخب مصر خضع للمسحة الطبية أمس الإثنين تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - كريم فؤاد (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أسامه جلال (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - علي جبر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – محمود حماده (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - إسلام عيسي (بيراميدز) - عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) - أحمد عادل "ميسي" (الاتحاد) - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - تريزيجيه (طرابزون) - عمر مرموش (فولفسبورج) - طارق حامد (اتحاد جدة) - سام مرسي (إبسويتش تاون) -

الهجوم: شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور)

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