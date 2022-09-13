ليكيب: أزمة دقائق جريزمان في طريقها للحل بين أتليتكو مدريد وبرشلونة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

جريزمان - أتليتكو مدريد

يبدو أن أزمة مشاركة أنطوان جريزمان لـ أقل من 30 دقيقة في كل مباراة مع أتليتكو مدريد في طريقها للحل.

ويمتلك الفرنسي بندا في تعاقده ينص على تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من برشلونة البالغ 40 مليون يورو حال شارك في 50% من المباريات.

ويدخل جريزمان دائمًا مباشرةً بعد الدقيقة 60 لتجنب خوض دقائق تكفي لاحتساب المباراة، مما لا يجبر أتليتكو مدريد تفعيل البند.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" فأن خدعة أتليتكو مدريد قد تتوقف بعدما توصل الطرفين بالفعل لاتفاق لتقليص قيمة الانتقال من 40 مليون يورو لـ 25.

وأوضح التقرير أن تقليص قيمة الصفقة ربما يساهم في مشاركة جريزمان في الفترة المقبلة أساسيا.

الفرنسي البالغ 31 عاما شارك في 6 مباريات وسجل 3 أهداف منذ بداية الموسم الجاري مع الروخيبلانكوس خلال 165 دقيقة.

وعندما سُئل سيميوني عن الأمر خلال مؤتمر صحفي سابقا، ألمح أن القرار إداري وليس فني: "تعرفونني منذ 10 سنوات، لطالما كنت رجلًا للنادي".

بينما نفى إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد، أن يكون قد وجّه مديره الفني دييجو سيميوني بتقليص عدد دقائق مشاركات أنطوان جريزمان.

وصرّح سيريزو عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنطوان لاعب كبير، أنا سعيد لكونه معنا لأنه شخص عظيم، وتجمعني علاقة سحرية به".

وأضاف: "أنا لا أتدخل أبدًا في تشكيل الفريق أو مثل هذه الأمور، فقط يمكنني القول إنه لاعب رائع وهو معنا".

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني أنطوان جريزمان
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