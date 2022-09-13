بسنت حميدة تحصد ميدالتين جديدتين في سويسرا

حصدت المصرية بسنت حميدة ميدالتين الفضية والبرونزية في ملتقى بيلينزونا "جالا دي كاستيلي " بسويسرا.

وحازت بسنت على الميدالية الفضية في سباق 200 متر عدو بعد تسجيلها 22.59 ثانية، لتتفوق على السويسرية موجينا كمبودجي.

فيما نالت البرونزية في سباق 100 متر عدو عقب تحقيقها رقم قدره 11.07 ثانية، بعد التفوق على الجامايكية شيريكا جاكسون.

لتضمن بسنت حميدة التأهل لبطولة العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في المجر.

وكانت حميدة قد توجت بميدالتين ذهبيتين سبق 100 و200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران الجزائرية.

فيما أعلنت انسحابها مؤخرا انسحابها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في أمريكا.

وكان محمد عباس مدرب وزوج بسنت حميدة أوضح لـFilGoal.com السبب، قائلا: "بسنت خاضت دورة ألعاب البحر المتوسط وهي تعاني من إصابة ورغم ذلك تفوقت على بطلتي عالم وأولمبياد".

وواصل "وبالإضافة للإصابة فنحن حصلنا على تأشيرات السفر قبل البطولة بستة أيام فقط وبسبب الساعة البيولوجية والتدريبات تطلب الأمر أن نسافر قبل انطلاق المسابقة بـ10 أيام على الأقل".

وأتم "لذا بعد تلك الأسباب وخاصة الإصابة لم نرغب في المخاطرة وفضلنا عدم المشاركة".