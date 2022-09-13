باريس سان جيرمان يعلن غياب كيمبيمبي 6 أسابيع

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب مدافعه برينسل كيمبيمبي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بالإضافة لـ كيلور نافاس وريناتو سانشيز.

بريسنيل كيمبيمبي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ويستعد الفريق الباريسي لمواجهة ماكابي حيفا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وأوضح النادي أن مدافعه الفرنسي سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وسيتم تقييم الموقف من جديد بعد 8 أيام.

المدافع الفرنسي خاض الموسم الجاري 8 مباريات بشكل كامل وتوج مع الفريق بلقب كأس السوبر الفرنسي في افتتاح الموسم.

فيما يعاني الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من ألم أسفل الظهر يمنعه من السفر والتواجد مع الفريق.

وسيظل البرتغالي ريناتو سانشيز في مركز تدريب الفريق بسبب إصابته في العضلة الضامة لقدمه اليمنى.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره بالفوز على يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال بنتيجة 2-1.