صالح جمعة: فايلر أفضل من موسيماني.. وشادي يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم

يرى صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق أن السويسري ريني فايلر كان أفضل من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وقال صالح جمعة عبر قناة أون تايم سبورتس: "فايلر استبعدني من التقسيمة وطلب مني التدرب في الجيم ورفضت ذلك، وبعدها استمرت تدريباتي في الجيم لمدة 6 شهور".

وأضاف "فايلر مدرب كبير ويمتلك إمكانيات فنية هائلة وشخصية محترمة وهو أفضل من موسيماني فنيا".

وواصل "التوفيق كان يصاحب موسيماني، وأعتقد أن فايلر إذا استمر مع الأهلي لكان حقق نفس إنجازات موسيماني".

وأكمل "فايلر مباشر في تعاملاته، لكن موسيماني مخادع بعض الشيء ولم يكن صريحا مع بعض اللاعبين".

واستمر في تصريحاته "لعبت 6 مواسم في الأهلي لم أخسر الدوري ولا مرة".

وعن أزمة محمود عبد المنعم كهربا قال: "أطلب من الأهلي مساعدة كهربا والوقوف بجانبه في أزمته، وهو سيفيد الفريق أكثر من أي لاعب أجنبي في مركزه

وأشاد بزميله السابق شادي حسين المنضم للأهلي قائلا: "شادي مهاجم مميز وسيفيد الأهلي كثيرا في الوقت الحالي، وفي حالة حصوله على الفرصة الكاملة مع دعم الإدارة والجماهير يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم".

وعن اقتراب مصطفى سعد لاعب سيراميكا من الانتقال للأحمر قال: "مصطفى سيكون مفيدا للأهلي في السنوات المقبلة لأنه لا يزال صغير السن ويمتلك إمكانيات مميزة".

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