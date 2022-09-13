صالح جمعة: فايلر أفضل من موسيماني.. وشادي يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

شادي حسين

يرى صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق أن السويسري ريني فايلر كان أفضل من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وقال صالح جمعة عبر قناة أون تايم سبورتس: "فايلر استبعدني من التقسيمة وطلب مني التدرب في الجيم ورفضت ذلك، وبعدها استمرت تدريباتي في الجيم لمدة 6 شهور".

وأضاف "فايلر مدرب كبير ويمتلك إمكانيات فنية هائلة وشخصية محترمة وهو أفضل من موسيماني فنيا".

أخبار متعلقة
شادي حسين: ارتداء قميص الأهلي حلم الملايين الصفقة الأولى.. الأهلي يضم شادي حسين

وواصل "التوفيق كان يصاحب موسيماني، وأعتقد أن فايلر إذا استمر مع الأهلي لكان حقق نفس إنجازات موسيماني".

وأكمل "فايلر مباشر في تعاملاته، لكن موسيماني مخادع بعض الشيء ولم يكن صريحا مع بعض اللاعبين".

واستمر في تصريحاته "لعبت 6 مواسم في الأهلي لم أخسر الدوري ولا مرة".

وعن أزمة محمود عبد المنعم كهربا قال: "أطلب من الأهلي مساعدة كهربا والوقوف بجانبه في أزمته، وهو سيفيد الفريق أكثر من أي لاعب أجنبي في مركزه

وأشاد بزميله السابق شادي حسين المنضم للأهلي قائلا: "شادي مهاجم مميز وسيفيد الأهلي كثيرا في الوقت الحالي، وفي حالة حصوله على الفرصة الكاملة مع دعم الإدارة والجماهير يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم".

وعن اقتراب مصطفى سعد لاعب سيراميكا من الانتقال للأحمر قال: "مصطفى سيكون مفيدا للأهلي في السنوات المقبلة لأنه لا يزال صغير السن ويمتلك إمكانيات مميزة".

الأهلي سيراميكا كليوباترا صالح جمعة فايلر موسيماني
نرشح لكم
سافيو يصل القاهرة.. ويخضع للكشف الطبي قبل إكمال انتقاله إلى الأهلي ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر الإسكندرية الثاني قبل المعسكر الأول لـ فيتوريا.. سلبية مسحة منتخب مصر يحيي الكومي يعلن ضم ثنائي تونسي لـ الإسماعيلي محمود فايز يكشف حقيقة ترشيحه للعمل في الجهاز الفني لـ الأهلي مصطفى عبده: انتهت مهمتي مع غزل المحلة بعد مباراة الاتحاد.. ولن أعمل كرجل ثانٍ بعد ساعات من تعيينه.. الإسماعيلي يحذف منشور تعاقده مع مدربه الجديد مواعيد مباريات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
"اضربه.. اضربه".. الكشف عن السبب الذي أثار غضب فينيسيوس أمام ريال مايوركا دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023 5 دقيقة | الدرجة الثانية
سافيو يصل القاهرة.. ويخضع للكشف الطبي قبل إكمال انتقاله إلى الأهلي 19 دقيقة | الكرة المصرية
ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر الإسكندرية الثاني 38 دقيقة | منتخب مصر
لتعويض الغيابات.. إيفرتون يتعاقد مع إلدن ياكوبوفيتش 58 دقيقة | ميركاتو
لمدة عامين.. ليكيب تكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل المعسكر الأول لـ فيتوريا.. سلبية مسحة منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
ليكيب: أزمة دقائق جريزمان في طريقها للحل بين أتليتكو مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة