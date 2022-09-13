بعد تحقيقه أول نقطة في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.. مونزا يقيل جيوفاني ستروبا

أصبح جيوفاني ستروبا المدير الفني لـ مونزا الضحية الثانية بين مدربي الدوري الإيطالي، عقب إعلان الفريق الصاعد حديثا إقالته.

مونزا الذي يخوض أول مواسمه تاريخيا في الدوري الإيطالي، استطاع حصد أول نقطة في تاريخه بالتعادل مع ليتشي في الجولة السادسة.

ولم يكن ذلك كافيا بعد 5 هزائم متتالية تذيل بها ترتيب المسابقة ليقرر سيلفيو بيرلسكوني مالك النادي من إقالته.

ستروبا ساهم في قيادة الفريق لحصد بطاقة التأهل عن طريق الملحق الموسم الماضي في الدرجة الثانية الإيطالية لأول مرة في تاريخ النادي.

وسيخلف ستروبا، الإيطالي رافاييلي بالادينو الذي يتولى تدريب فريق الشباب حسبما أعلن النادي.

وستكون أول مواجهة لـ بالادينو ضد يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وهو الفريق الذي سبق أن لعب له بين 2004 و2008.

ووفقا للتقارير فأن بالادينو سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، إذ يظل كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لـ إنتر وروما وليستر سيتي هو المرشح الأول لتدريب الفريق.

ويواجه رانييري منافسه من أندرياتزولي وروبرتو دونادوني وكذلك روبرتو دافيرسا.

وأصبح ستروبا ثاني مدرب يُقال في الدوري الإيطالي بعد سينيسا ميهايلوفيتش الذي رحل عن تدريب بولونيا وعوضه تياجو موتا.

ويتذيل مونزا الترتيب برصيد نقطة واحد ويعد الأضعف دفاعيا باستقبال 14 هدفا والأضعف هجوميا بالتساوي مع سامبدوريا.

وأبرم النادي 23 تعاقدا في سوق الانتقالات الصيفية.