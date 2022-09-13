يحيي الكومي يعلن ضم ثنائي تونسي لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

يحيى الكومي

أعلن يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي التعاقد مع ثنائي تونسي فراس شواط ونور الزمان الزموري، في سوق الانتقالات الصيفية.

نور الزمان الزموري

النادي : الصفاقسي

فراس شواط

النادي : الصفاقسي

الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي سبق وأن أعلن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات.

وقال الكومي في تصريحات لقناة المحور: "الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة، تعاقدنا مع محترفين جدد من تونس، فراس شواط ونور الزموري".

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فراس شواط (26 عامًا) أصبح لاعبا حرا هذا الصيف بعد نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي.

ويمتلك شواط تجربة احترافية في الدوري السعودي مع فريق أبها بعدما انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة عام 2020.

وظهر المهاجم التونسي مع منتخب بلاده في 12 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين.

بينما نور الزمان الزموري (24 عامًا) أصبح لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع الصفاقسي.

وبدأ الزموري الذي يجيد اللعب كمدافع مسيرته في نادي الجمعية الرياضية بجرية قبل أن ينضم إلى صفوف الصفاقسي عام 2017.

وبضم الثنائي التونسي يصبح عدد المحترفين الجدد في الإسماعيلي خمسة بعد حمدي النقاز والغاني ياو أنور والايفواري عبدالقادر كوليبالي.

الإسماعيلي يحيى الكومي
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