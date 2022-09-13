محمود فايز يكشف حقيقة ترشيحه للعمل في الجهاز الفني لـ الأهلي

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

محمود فايز - مصر - الكونغو

كشف محمود فايز المدرب المساعد السابق في منتخب مصر حقيقة ترشيحه للعمل في الجهاز الفني للأهلي رفقة مارسيل كولر المدرب الجديد للفريق الأحمر.

وقال فايز عبر قناة أون تايم سبورتس: "مع انتشار العديد من الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي من أمريكا الجنوبية تم طرح اسمي للتواجد في الجهاز وتم التواصل معي من قبل الأهلي ولكن بشكل ودي للاستشارة والاستفسار".

وأضاف "أحد الإعلاميين قال إنني أنتمي للزمالك وهو من نشر هذا الشائعة لكني مدرب محترف وأضمن للمكان الذي أعمل فيه أن أقدم كل جهدي وإخلاصي له".

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وأكمل "انتمائي لعملي في أي مكان أعمل به".

وأتم تصريحاته "بعد تعيين مارسيل كولر مدربا للأهلي توقفت اتصالات النادي الأحمر معي".

وأعلن الأهلي منذ أيام تعيين السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للفريق الأحمر لمدة موسمين.

الأهلي محمود فايز
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