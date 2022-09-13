المدرب ومساعده على منصات التتويج.. نجوم مسلسل تيد لاسو يحصدون جائزة "إيمي"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

مسلسل تيد لاسو

حصد مسلسل تيد لاسو "Ted Lasso" الخاص بكرة القدم العديد من الجوائز في حفل "الإيمي" الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء.

جائزة إيمي Emmy Award هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة التي تم إنتاجها طوال العام، وهي المقابل لجائزة الأوسكار الخاصة بالأفلام.

تيد لاسو هو مسلسل أمريكي يحكي عن فريق كرة قدم إنجليزي "ريتشموند" هبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة
بعد تكرار قصة دي خيا ومشاجرة بالأيدي.. دي توماس ينضم إلى رايو فايكانو نجم ليفربول السابق: صلاح يحتاج للتخلص مما يمر به وأن يصبح كابوسا لخصومه

ثم خاض الفريق رحلة جديدة من أجل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وحقق المسلسل نجاحا وانتشارا واسعا خلال العامين الماضيين، بعدما تم إنتاج جزئين منه.

وخلال الحفل حصد "تيد لاسو" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في عام 2022.

وفاز جيسون سوديكس بطل المسلسل بجائزة أفضل ممثل رئيسي في الأدوار الكوميدية، للدور الذي قدمه وهو تيد لاسو مدرب فريق ريتشموند.

مسلسل

وأيضا حصل بريت جولدستاين على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، عن دور روي كينت قائد فريق ريتشموند الذي اعتزل وأصبح في الجهاز الفني للمدرب تيد لاسو.

Ted Lasso': The Real-Life Inspiration for Roy Kent Is Just as Grumpy and Aggressive

تيد لاسو ريتشموند جوائز الإيمي
نرشح لكم
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي ليكيب: تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان "أمر عاجل" مؤتمر أنشيلوتي - عن موعد عودة بنزيمة.. وخطورة مهاجمي لايبزيج روب بيدج مستمر مع منتخب ويلز حتى 2026 "اضربه.. اضربه".. الكشف عن السبب الذي أثار غضب فينيسيوس أمام ريال مايوركا لمدة عامين.. ليكيب تكشف تفاصيل تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
كرة سلة - بمشاركة سموحة.. الكشف عن قرعة سيدات البطولة العربية 14 دقيقة | كرة سلة
إيقاف ميليك وتغريم يوفنتوس.. قرارات قوية من لجنة انضباط الدوري الإيطالي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنبي يتعاقد مع "كالوشا" مدافع النصر 23 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جوارديولا - عن تأثير المؤجلات على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جالتييه: نيمار فنان.. والإشادة بثائيته مع ميسي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أليجري: أغلقنا موضوع ساليرنتانا.. وليس من العار أن ينتهي الشوط الأول 0-0 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد طلب كولر.. الكشف عن تفاصيل القياسيات البدنية للاعبي الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة