المدرب ومساعده على منصات التتويج.. نجوم مسلسل تيد لاسو يحصدون جائزة "إيمي"

حصد مسلسل تيد لاسو "Ted Lasso" الخاص بكرة القدم العديد من الجوائز في حفل "الإيمي" الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء.

جائزة إيمي Emmy Award هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة التي تم إنتاجها طوال العام، وهي المقابل لجائزة الأوسكار الخاصة بالأفلام.

تيد لاسو هو مسلسل أمريكي يحكي عن فريق كرة قدم إنجليزي "ريتشموند" هبط من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.

ثم خاض الفريق رحلة جديدة من أجل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وحقق المسلسل نجاحا وانتشارا واسعا خلال العامين الماضيين، بعدما تم إنتاج جزئين منه.

وخلال الحفل حصد "تيد لاسو" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في عام 2022.

وفاز جيسون سوديكس بطل المسلسل بجائزة أفضل ممثل رئيسي في الأدوار الكوميدية، للدور الذي قدمه وهو تيد لاسو مدرب فريق ريتشموند.

وأيضا حصل بريت جولدستاين على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، عن دور روي كينت قائد فريق ريتشموند الذي اعتزل وأصبح في الجهاز الفني للمدرب تيد لاسو.