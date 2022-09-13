بعد ساعات من تعيينه.. الإسماعيلي يحذف منشور تعاقده مع مدربه الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

هيلدر كريستوفاو

حذف نادي الإسماعيلي مقطع فيديو تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا للفريق.

وكان النادي نشر مقطع فيديو تقديم المدرب الذي ظهر فيه وهو يوقع على عقود تدريب الدراويش.

ولم يقدم النادي أي توضيح رسمي بخصوص الأمر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

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كريستوفاو البالغ من العمر 51 عاما سبق له العمل في المنطقة العربية.

وبدأ كريستوفاو مسيرته التدريبية في 2009 مع فريق إشتوريل البرتغالي.

وعمل أيضا كمدرب للفريق الثاني لبنفيكا، ومدرب مساعد في النصر السعودي.

كذلك عمل مدربا للاتفاق السعودي والحزم السعودي، ودونيسكا ستريدا السلوفاكي.

وفي سياق متصل، أعلن الإسماعيلي ضم التونسي حمدي النقاز لمدة ثلاث سنوات.

ويكون النقاز ثالث المحترفين الجدد في الإسماعيلي بعد الغاني ياو أنور والايفواري عبدالقادر كوليبالي.

النقاز (29 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ليدخل مع النادي في مشاكل قضائية.

ولعب النقاز لاحقا لـ سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد بشكلٍ مفاجئ للزمالك في صيف 2021 وقت تولي لجنة حسين لبيب مهمة إدارة النادي.

ولم يستطع الزمالك إدخال النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، ليلعب الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي في الموسم الماضي.

قبل أن يتم فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

الإسماعيلي هيلدر كريستوفاو
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