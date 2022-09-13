بعد تكرار قصة دي خيا ومشاجرة بالأيدي.. دي توماس ينضم إلى رايو فايكانو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

راؤول دي توماس - رايو فاييكانو

بعد تكرار قصة دي خيا الأيقونية ومشاجرة بالأيدي بين رئيس رايو فايكانو ووكيل راؤول دي توماس، أخيرا انتقل المهاجم الإسباني لصفوف رايو فايكانو حتى صيف 2026-27.

وأعلن نادي رايو فايكانو انتقال المهاجم الدولي الإسباني لصفوفه قادما من إسبانيول في تجربة ثانية مع الفريق.

وسبق للمهاجم الذي يُختصر اسمه بـ "أر دي تي" نسبة للأحرف الأولى من اسم أن ارتدى قميص رايو لمدة موسمين سجل خلالها 38 هدفا في 62 مباراة.

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ولنتذكر ما مرت به الصفقة من البداية.

كاد أن ينتقل راؤول إلى رايو فايكانو هذا الصيف بعدما تم الاتفاق بين الطرفين قبل 15 دقيقة من نهاية سوق الانتقالات بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن على غرار ما حدث مع دي خيا وريال مدريد، تأخر إسبانيول في إرسال العقود إلى رابطة الليجا لتضيع الصفقة.

فيما ظهرت رواية أخرى بعدما أجرت ماركا حوارا مع تشين يانج شين للكشف عن صحة التقارير وتفاصيل ما حدث في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وقال: "لم يكن هناك خطأ في إدارة رحيله. صحيح أن اللاعب أبدى نيته للمغادرة لكن لم يأت عرض له على مدار سوق الانتقالات".

وأضاف "أما ما حدث في اليوم الأخير، هو أنه لم نتوصل إلى اتفاق. راؤول من أفضل اللاعبين في الفريق ونحن نعمل على حل مشكلة الرغبة في الرحيل".

ثم شهد نادي رايو فايكانو الإسباني واقعة غريبة يوم الجمعة الماضي، بدخول رئيسه مارتين بريسا في شجار بالأيدي مع وكيل راؤول دي توماس لاعب إسبانيول.

عندما تم التطرق لعمولات الوكيل، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، ليقوم بريسا بضرب الوكيل في رأسه، ويرد عليه الوكيل بنطحة في الأنف.

واضطر بريسا رئيس رايو إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، قبل أن يتقدّم ببلاغ في الشرطة ضد الوكيل.

في الوقت نفسه، وتزامنًا مع أنباء المشاجرة العنيفة بين رئيس رايو ووكيل دي توماس، فجّرت منصة Relevo الإسبانية مفاجأة بشأن اللاعب.

وقالت المنصة أن دي توماس يحظى باهتمام الشارقة الإماراتي، إذ لا تزال فترة القيد مفتوحة هناك مما يسمح له بمغادرة إسبانيول.

دي توماس (27 عامًا) بدأ مسيرته مع فريق الناشئين في ريال مدريد وشارك مع الفريق الأول قبل أن يخرج إلى رايو فايكانو على سبيل الإعارة.

وانضم دي توماس إلى بنفيكا قبل أن يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة إسبانيول.

وشارك المهاجم الإسباني مع إسبانيول منذ انتقاله صيف 2020 في 89 مباراة وسجل 45 هدفا وصنع 6 أهداف.

ويحتل رايو المركز التاسع في جدول ترتي بالدوري الإسباني برصيد 7 نقاط عقب مرور 5 جولات.

راؤول دي توماس رايو فاييكانو إسبانيول
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