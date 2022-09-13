مواعيد مباريات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

الكرة الرسمية لـ دوري أبطال أوروبا 2022-2023

يعود دوري أبطال أوروبا من جديد والجولة الثانية من الدور المجموعات، بـ 7 مباريات مشتعلة من بينها قمة بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات ومواعيد اليوم الموافق 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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في السابعة إلا الربع يحل إنتر الإيطالي ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي نفس التوقيت يلتقي سبورتنج لشبونة البرتغالي مع توتنام الإنجليزي وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي التاسعة مساءً تُقام 5 مباريات في نفس التوقيت.

على ملعب فيلودروم يلتقي مارسيليا الفرنسي مع إينتراخت فرانكفورت الألماني وتذاع على بي إن سبورتس أكسترا 1.

ويحل أياكس الهولندي ضيفا على ليفربول الإنجليزي والمباراة مذاعة على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وعلى بي إن سبورتس بريميوم 3 يلتقي بورتو البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي.

وفي ملعب باي أرينا يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع أتليتكو مدريد الإسباني وتذاع على بي إن سبورتس أكسترا 2.

وقمة مباريات اليوم بين بايرن ميونيخ وبرشلونة على ملعب أليانز أرينا على بي إن سبورتس بريميوم 1.

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم
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