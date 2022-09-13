أحمد مرتضى: الأحمر من أهم 3 رياضيين في تاريخ مصر

أشاد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات في النادي بـ أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بعد التتويج ببطولة السوبر المصري.

وفاز الزمالك لكرة اليد ببطولة السوبر المصري بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 27-23.

وقال أحمد مرتضى في قناة الزمالك: "بطولة سوبر اليد مهمة بالنسبة لنا وهي تحدي في الموسم الجديد والزمالك يمتلك نوعية لاعبين مختلفة".

وأضاف "نواجهة صعوبات كبيرة في ألعاب الصلات من أجل تكوين الفريق والحفاظ على القوام الذي يفوز بالبطولات".

وأكمل"أحمد الأحمر من أهم 3 رياضيين في تاريخ مصر، ومن أهم الرياضيين في تاريخ الزمالك".

وأتم تصريحاته "أقول لجمهور الزمالك يجب أن تشعروا بالاطمئنان ونحن ندعم فرق الصالات بشكل جيد".