الصفقة الرابعة.. المصري يتعاقد مع أنتوني أوكبوتو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

أنتوني أوكبوتو

أعلن نادي المصري التعاقد مع أنتوني أوكبوتو لاعب قطر القطري لمدة موسمين.

أوكبوتو صاحب الـ 28 عاما كان قد انضم لصفوف الفريق القطري قبل بداية الموسم الماضي.

وشارك اللاعب النيجيري في 32 مباراة مع قطر منذ انضمامه للفريق وخلالهم نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 8.

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وبدأ أوكبوتو الموسم مع فرق قطر وشارك في ثلاث مباريات وسجل هدف وصنع هدفا آخر.

وسبق لأوكبوتو أن لعب مع فريق اتحاد المنستير قبل الانضمام لقطر.

وبضم أوكبوتو أصبح المصري يمتلك بين صفوفه كلا من إيزي إيميكا وأوستن أموتو وهيثم لعيوني وإلياس الجلاسي من قائمة اللاعبين الخمسة الأجانب بالإضافة إلى عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم الذين أعلن التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلم FilGoal.com أن المصري أصبح قريبا من التعاقد مع فرانك إيتوجا مهاجم أشانتي كوتوكو.

وأصبح أوكبوتو الصفقة الرابعة للمصري خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كلا من مروان حمدي وعماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم.

وانضم اللاعب إلى مهاجمي المصري الحاليين وهم مروان حمدي أوستين أموتو، وعمرو مرعي، ومحمد بلح، وحسين رجب.

أنتوني أوكبوتو المصري قطر
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