هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو ليكون مديرا فنيا للفريق الأصفر.

ونشر الإسماعيلي مقطع فيديو للمدرب البرتغالي وهو يوقع على عقود تدريب الدراويش.

ويمتلك كريستوفاو الجنسية الأنجولية أيضا نظرا لأن أنجولا هي مسقط رأسه.

كريستوفاو البالغ من العمر 51 عاما سبق له العمل في المنطقة العربية.

وبدأ كريستوفاو مسيرته التدريبية في 2009 مع فريق إشتوريل البرتغالي.

وعمل أيضا كمدرب للفريق الثاني لبنفيكا، ومدرب مساعد في النصر السعودي.

كذلك عمل مدربا للاتفاق السعودي والحزم السعودي، ودونيسكا ستريدا السلوفاكي.