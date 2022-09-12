أحمد الأحمر بعد الفوز بـ سوبر اليد: نعد جماهير الزمالك بالمزيد
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:44
كتب : FilGoal
ظهر أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك لكرة اليد سعيدا بالفوز بلقب السوبر، ووعد الجماهير بالفوز بمزيد من البطولات.
وحقق الزمالك الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.
وقال أحمد الأحمر في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سعداء بالطبع بالفوز بلقب السوبر، بطولة غالية أهديها إلى إدارة وجماهير الزمالك".
وأضاف "حققنا لقب السوبر في نسخته الأولى ونعد الجماهير بمزيد من البطولات".
وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يوسع الفارق في الثاني.
وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.
بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35
قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.
لتكون مباراة اليوم هي الحاسمة في التتويج باللقب والذي حققه الزمالك.