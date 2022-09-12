أحمد الأحمر بعد الفوز بـ سوبر اليد: نعد جماهير الزمالك بالمزيد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع كأس سوبر اليد

ظهر أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك لكرة اليد سعيدا بالفوز بلقب السوبر، ووعد الجماهير بالفوز بمزيد من البطولات.

وحقق الزمالك الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سعداء بالطبع بالفوز بلقب السوبر، بطولة غالية أهديها إلى إدارة وجماهير الزمالك".

أخبار متعلقة
ماذا قدم تريزيجيه في هزيمة طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور رسالة وداعية من أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وجماهيره عمر بكار بعد الفوز بـ سوبر اليد: خصنا المباراة للتتويج فقط.. ونعد الجماهير بالمزيد طارق حامد مرشح لأفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

وأضاف "حققنا لقب السوبر في نسخته الأولى ونعد الجماهير بمزيد من البطولات".

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يوسع الفارق في الثاني.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.

بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35

قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.

لتكون مباراة اليوم هي الحاسمة في التتويج باللقب والذي حققه الزمالك.

سوبر اليد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - الجمعة انطلاق دوري المحترفين.. وغياب الزمالك للمشاركة العربية كرة يد - الزمالك يعلن التعاقد مع باركر أحمد مرتضى: الأحمر من أهم 3 رياضيين في تاريخ مصر عمر بكار بعد الفوز بـ سوبر اليد: خصنا المباراة للتتويج فقط.. ونعد الجماهير بالمزيد كرة يد - الزمالك يتوج بلقب السوبر على حساب الأهلي انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي
أخر الأخبار
ساري بعد خسارة لاتسيو بخماسية: سأطلب تفسيرا من اللاعبين بسبب غطرستهم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حوار – فيتوريا: لن نضم بديلا لدونجا.. ولا أريد الوعد بأي شيء حاليا وشيء أتمناه 3 ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - الاستعداد يتواصل لوديتي النيجر وليبيريا 3 ساعة | منتخب مصر
بن فوستر يعلن اعتزال كرة القدم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
26 لاعبا.. غزل المحلة يعلن القائمة الأولى للموسم الجديد 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر - وست هام يقلب الطاولة على مضيفه.. فيورنتينا يلقى خسارة ثقيلة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أسدل الستار.. مصطفى فتحي إلى بيراميدز 4 ساعة | ميركاتو
الإسماعيلي يستعير كريم عرفات 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة