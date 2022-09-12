ماذا قدم تريزيجيه في هزيمة طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

تريزيجيه

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه تعرض طرانزون سبور للهزيمة أمام أضنة ديمرسبور في الجولة السادسة من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في المباراة بشكل أساسي منذ البداية قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 81.

وارتفع رصيد أضنة ديمرسبور للنقطة الـ 13 في المركز الرابع بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة العاشرة في المركز الثامن.

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ماذا قدم تريزيجيه في المباراة؟

لمس الكرة: 41 مرة.

مرر 19 تمريرة كانت منهم 16 صحيحة بنسبة نجاح 84%

سدد تسديدتين على المرمى وتسديدتين خارج المرمى.

حاول المراوغة في 4 مرات وكانت واحدة فقط صحيحة.

دخل في 9 صراعات أرضية وفاز في 5 منهم ودخل في صراعين هوائيين وفاز في واحدة.

خسر الكرة 11 مرة وارتكب خطأ واحد وحصل على آخر.

وسيستعد طرابزون لمواجهة سرفينا زفيزدا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور أضنة ديمرسبور
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