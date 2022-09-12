طارق حامد مرشح لأفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

طارق حامد

دخل طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وشارك طارق حامد في فوز اتحاد جدة على الرائد بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وينافس طارق حامد كل من كريستيان جوانكا مهاجم الشباب، ودافيد أوسبينا حارس النصر.

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ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.

ويلعب اتحاد جدة في الجولة المقبلة ضد الخليج.

وانضم طارق حامد لصفوف اتحاد جدة بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

وتم اختيار طارق حامد لقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر الجاري رفقة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي
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