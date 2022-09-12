عمر بكار بعد الفوز بـ سوبر اليد: خصنا المباراة للتتويج فقط.. ونعد الجماهير بالمزيد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

عمر الوكيل بكار - الزمالك

شدد عمر الوكيل "بكار" على أهمية الفوز ببطولة في بداية الموسم واعدا الجماهير بالفوز بمزيد من البطولات.

وقال بكار في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "خضنا المباراة الاخيرة بالإصرار على الفوز بالمباراة وببطولة في بداية الموسم وقد كان”.

وواصل "شكر جميع اللاعبين لقد كانوا عند حسن الظن وأشكر مجلس الادارة على مساندته الدائمة لنا ونعدهم بحصد لقب البطولة العربية والإفريقية".

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حقق الزمالك الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يوسع الفارق في الثاني.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.

بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35

قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.

لتكون مباراة اليوم هي الحاسمة في التتويج باللقب والذي حققه الزمالك.

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