في الجول يكشف حقيقة مفاوضات فيوتشر مع ثنائي المصري

كشف FilGoal.com حقيقة مفاوضات فيوتشر مع محمد عنتر وإيزي إيميكا لاعبي المصري.

ونفى وائل الخربتاوي وكيل إيزي إيميكا وجود أي مفاوضات بين فيوتشر وإيميكا خلال الفترة الحالية مشددا على أن اللاعب يحترم تعاقده مع المصري.

وقال الخربتاوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات بين إيزي إيميكا وفيوتشر وهو ملتزم بتعاقده مع المصري".

وشارك اللاعب النيجيري مع المصري خلال الموسم الحالي في 38 مباراة ونجح خلالهم في صناعة أربعة أهداف.

كما تحدث مصدر مقرب من محمد عنتر لـ FilGoal.com: "كان هناك مفاوضات في وقت سابق بين اللاعب وفيوتشر ولكنه الآن يركز مع المصري ويتطلع للموسم المقبل".

ونجح عنتر في تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف خلال 39 مباراة خاضهم مع المصري خلال الموسم الحالي.