في ليلة ديبالا.. روما يفوز على إمبولي بهدفين

حقق روما فوزا ثمينا على نظيره إمبولي بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسجل باولو ديبالا وتامي أبراهام هدفي روما فيما أحرز بيتار ستويانوفيتش هدف إمبولي.

ليرفع روما رصيد عند النقطة 13 في المركز الخامس بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة الرابعة في المركز 16.

وافتتح ديبالا التسجيل عند الدقيقة 17 بعد هجمة مرتدة متقنة استقبلها وسددها الأرجنتيني في الشباك.

ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات.

وعادل ستويانوفيتش النتيجة عند الدقيقة 43 بعد تمريرة من فيليبو باندينيلي قابلها الأول برأسية في الشباك.

وخطف أبراهام هدف الفوز عند الدقيقة 71 بعد عرضية من ديبالا من اليمين يقابلها الأول ويسددها في الشباك.

ويستعد روما لمواجهة نادي هيلسنكي الفنلندي الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.

قبل أن يستضيف أتالانتا على ملعب أولمبيكو الأحد المقبل 18 سبتمبر في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.