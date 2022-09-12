مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إيتوجا وقع المصري.. وخطوة قبل إعلان الصفقة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 22:55

كتب : محمد عبد العظيم

فرانك إيتوجا

كشف مصدر مقرب من فرانك إيتوجا لاعب أشانتي كوتوكو الغاني عن توقيع اللاعب مع المصري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مصدر مقرب من إيتوجا لـ FilGoal.com: "اللاعب وقع مع المصري لمدة 4 سنوات وأرسل جواز سفره للنادي لاستخراج التأشيرة".

وتابع "المصري أنهى كل شيء مع ناديه ولكن لم يتفق مع وكيله ويحاول الآن حسم الأمور مع وكيله لإعلان الصفقة".

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اللاعب الكاميروني صاحب الـ 20 عاما شارك مع أشانتي كوتوكو خلال الموسم الماضي في 30 مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة هدفين.

وأتم المصري تعاقده حتى الآن مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية وهم عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم ومروان حمدي.

ويضم المصري بين صفوفه كلا من إيزي إيميكا وأوستن أموتو وهيثم لعيوني وإلياس الجلاسي من قائمة اللاعبين الخمسة الأجانب بخلاف الصفقتين الجديدتين من لاعبي الجزائر.

وسينضم اللاعب إلى مهاجمي المصري الحاليين مروان حمدي وهم أوستين أموتو، وعمرو مرعي، ومحمد بلح، وحسين رجب.

فرانك إيتوجا المصري أشانتي كوتوكو
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