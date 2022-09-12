بمشاركة تريزيجيه.. هزيمة قاتلة لطرازبون أمام أضنة ديمريسبور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور × أضنة

شارك محمود حسن تريزيجيه في هزيمة فريقه طرابزون سبور من أضنة ديميرسبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة السادسة من الدوري التركي.

وسجل أهداف أضنة في المباراة كل من كيفين رودريجيز وبابي نداي وساميت أكايدين، بينما سجل هدفي طرابزون أناستاسيوس باكاستياس وأموت بوزوك.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه من البداية كأساسي في صفوف طرابزون قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 81.

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد أضنة ديمرسبور للنقطة الـ 13 في المركز الرابع بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة العاشرة في المركز الثامن.

تقدم كيفن رودريجيز لأضنة في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة نفذها سددها في المرمى بشكل رائع.

وتعادل باكاسستاس لطرابزون في الدقيقة الـ 36 من ركلة جزاء بعد عرقلة ماكس جوميز داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف بابي نداي الهدف الثاني لأضنة في الدقيقة الـ 55 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من يوسف ساري ليضع نداي الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 84 تعادل بوزوك لطرابزون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت القاتل سجل أكايدين الهدف الثالث وهدف الفوز لأضنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيستعد طرابزون لمواجهة سرفينا زفيزدا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

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