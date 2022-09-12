كرة يد - الزمالك يتوج بلقب السوبر على حساب الأهلي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - سوبر كرة اليد

حقق نادي الزمالك لكرة اليد الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-23.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 13-11 قبل أن يوسع الفارق في الثاني.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.

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بدأها الزمالك بالفوز على سبورتنج 37-35

قبل أن يفوز الأهلي على سبورتنج 21-20.

لتكون مباراة اليوم هي الحاسمة في التتويج باللقب والذي حققه الزمالك.

الزمالك الأهلي سوبر اليد
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