مؤتمر كونتي - عن مداورة الفريق.. ووفاة الملكة إليزابيث

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام موقف هيونج سون مين لاعب الفريق من المداورة خلال الموسم الجاري.

ويحل توتنام ضيفا على سبورتينج لشبونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "على جميع اللاعبين قبول المداورة، لدينا أربعة لاعبين في الهجوم ومن الصعب للغاية تجميد أحد على مقاعد البدلاء".

وأضاف "علينا تغيير سياستنا حتى نستطيع بناء شيء، في بعض الأحيان من الجيد مشاركة اللاعبين لمدة 20-30 دقيقة"

وتابع "سيكون لدي إمكانية اختيار 3 لاعبين لا يمكنني الاستغناء عنهم وسيكون لدي لاعب على مقاعد البدلاء، سيكون هذا اللاعب هو بطاقة الحسم في المباريات المعقده".

وعن غيابات الفريق، أوضح "لوكاس مورا هو الوحيد الذي ما زال خارج القائمة، تعافيه يسير على ما يرام ولكن أعتقد أننا سنراه بعد فترة التوقف الدولية. الآخرون جميعهم متاحون".

واختتم عن موت الملكة إليزابيث الثانية "كان خبرا حزينا، الحزن يعم كل إنجلترا، لقد ذهبت أمس إلى قصر باكنجهام للتعبير عن حزني، كان في ذهني دائما أن الملكة ستبقى خالدة، أقدم تعزيتي للعائلة المالكة".

وحصد توتنام أول ثلاث نقاط في افتتاحية دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام مارسيليا بهدفين دون مقابل.

ويقع توتنام ضمن المجموعة الرابعة رفقة مارسيليا وسبورتينج لشبونة وآينترالخت فرانكفورت.