الاتحاد السكندري يكشف عن الجهاز الفني لـ زوران مانولوفيتش

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 22:07

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش - الاتحاد السكندري

كشف نادي الاتحاد السكندري عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي الجديد للفريق للموسم المقبل.

وكان زعيم الثغر أعلن تعيين زوران مانولوفيتش مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل.

ويعقد زوران أول تجمع للفريق غدا الثلاثاء لبدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، و إقامة معسكر مغلق في الفترة من24 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

المدير الفني - الصربي زوران مانولوفيتش.

مدرب عام - التونسي كريم بن سالم سباعى.

مدرب - محمد إبراهيم.

مدرب مساعد - محمد لطفى.

مدرب حراس المرمى - المغربي محمد رشيد المكاوى.

الجهاز الإدارى

مدير إداري - سمير محجوب.

إداري - يحيى فضل.

الجهاز الطبي

طبيب - عمرو الأشلم.

أخصائي تأهيل - محمد عبد الفتاح.

مُدلكين - إسلام السيد – محمد حسن – محمد حسنين.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري (شباب بلوزداد) والدوري الأنجولي (رفقة كابوسكورب إس سي وبريميرو دي اوجوستو) مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

الاتحاد السكندري
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