مصدر مقرب من سليماني لـ في الجول: المفاوضات مع الأهلي مستمرة بمعرفة ناديه البلجيكي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 22:04

كتب : محمد عبد العظيم

فايز سليماني

لا تزال مفاوضات الأهلي مستمرة مع نادي كورتريك البلجيكي بشأن فايز سليماني لاعب منتخب جزر القمر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي مستمرة والنادي المصري يحاول التوصل لاتفاق نهائي مع كورتريك البلجيكي".

وأضاف "النادي البلجيكي منفتح تماما لبيع فايز سليماني ومنح لنا الضوء الأخضر للتفاوض مع الأهلي".

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وأتم تصريحاته "الأهلي لم ينسحب من المفاوضات ولا تزال مستمرة، ونأمل أن نتوصل لاتفاق معه في أقرب وقت ممكن".

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق عن وجود اسم فايز سليماني ضم المرشحين للانضمام للقلعة الحمرء. (طالع التفاصيل)

فايز سليماني

الجناح صاحب الـ 28 عامًا وُلد في مدينة مارسيليا الفرنسية واختار تمثيل منتخب جزر القمر في 2017.

ومثّل سليماني عدة أندية فرنسية أبرزها لوريان وأجاكسيو، ثم انتقل إلى نادي يونيون سانت جيلويز البلجيكي في 2018.

وتحوّل فايز لتمثيل كورتريجك منذ 2019، وسجل له 25 هدفا وصنع 15 في 79 مباراة.

ويمتلك سليماني 21 مباراة دولية مع جزر القمر سجل خلالها 3 أهداف.

وشارك سليماني في كأس الأمم الإفريقية 2021 وظهر أساسيًا في مباراتي المغرب وغانا وقاد بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور الثاني، لكنه غاب عن مباراة الكاميرون للإيقاف.

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