سيراميكا يضم أحمد ياسر ريان

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد رسميا مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة.

ويأتي انضمام أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا ضمن صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي.

وبدأ أحمد ياسر مسيرته الكروية في الأهلي قبل أن ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة وكذلك سيراميكا كليوباترا.

وخرج أيضا للإعارة مع فريق ألتاي التركي في الموسم الماضي.

قبل أن يعود للأهلي ومنه ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي.

وخلال الفترة التي قضاها أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا سجل 16 هدفا.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا أعلن منذ قليل رحيل شادي حسين بشكل رسمي عن صفوف الفريق.