رابطة الحكام الإيطالية تعلق على هدف يوفنتوس الملغي في مرمى ساليرنيتانا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

احتفال ميليك بهدفه الملغي - يوفنتوس × ساليرنيتانا

وضحت رابطة الحكام الإيطالية أسباب إلغاء هدف يوفنتوس في مرمى ساليرينتانا.

وكان يوفنتوس قد تعادل مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل ميليك هدف الفوز ليوفنتوس ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لأنه رأى أن بونوتشي كان متداخلا وهو في وضعية تسلل.

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وعقب المباراة انتشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت أن كاندريفا كان متواجدا قرب خط المرمى ولم يظهر في التصوير التلفزيوني مما يعني أن بونوتشي لم يكن متسللا.

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وجاء بيان رابطة الحكام كالآتي

فيما يتعلق بمباراة يوفنتوس وساليرنيتانا ومقطع الفيديو الذي ظهر عقب نهاية المباراة عبر الإنترنت ثم وسائل الإعلام فإن الرابطة تود توضيح الآتي.

1- شاهد الطاقم الفني جميع الصور المتاحة من المباراة لتقنية الفيديو ولكنه لم يشاهد المقاطع مع الفيديو المعني.

2- قدمت رابطة الحكام طلبا للشركة المسؤولة عن تكنولوجيا تقنية الفيديو لمعرفة ما إذا كانت تلك اللقطة كانت متاحة للحكام في الغرفة أثناء المباراة وجاء الرد بأنها لم تكن متاحة ولذلك لم تستخدم.

"مع ما تم توضيحه نحن مقتنعون باننا أوضحنا الحلقة التي حدثت".

يوفنتوس ساليرنيتانا الدوري الإيطالي رابطة الحكام الإيطالية
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