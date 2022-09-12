مؤتمر شكرينيار: علينا الحذر من فكتوريا بلزن.. وهذا ليس وقت الحديث عن مستقبلي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار

يفضل ميلان شكرينيار مدافع إنتر عدم الحديث عن مستقبله قبل المواجهة المنتظرة أمام فكتوريا بلزن.

ويخرج إنتر ميلان لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال شكرينيار في المؤتمر الصحفي: "لم أتحدث قط عن مستقبلي وأفضل أن أبقى على هذا النحو. جئنا إلى هنا للعب هذه المباراة ولا أريد التحدث عن مستقبلي وعقدي. لا أعتقد أنه الوقت والمكان المناسبان".

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وأضاف "عندما تكون هناك أخبار ستسمعها مني ومن أي شخص آخر، لم أتحدث مطلقا وأنا أفضل البقاء على هذا النحو".

وتابع "ستكون مباراة خاصة، بلزن أقرب إلى سلوفاكيا من إيطاليا وسيأتي الأقارب والأصدقاء. الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم يلعبون في بلزن، سيكون الأمر مميزا".

وواصل "بالتأكيد رأينا كيف تقدم الفريق تحت قيادة هذا المدرب، بدنيا هم أقوياء جدا ومستعدون. إنهم يعملون بسرعة على الهجمات المرتدة وسيتعين علينا توخي الحذر من ذلك".

واستكمل "لم يكن الأمر سهلا بعد الديربي وبايرن لكننا نجحنا في تبادل الكلمات في غرفة تبديل الملابس. لقد ساعدنا ذلك بالتأكيد على الفوز بالمباراة الأخيرة".

وأتم عن تواجد إنتر مع بلزن في المجموعة "بالنسبة لي شخصيا كنت سعيدا سلوفاكيا أقرب هنا ولكننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة".

وخسر إنتر مباراته الأولى في المجموعات أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

بينما هُزم فيكتوريا بلزم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام برشلونة.

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