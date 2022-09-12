انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - سوبر كرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر لكرة اليد.

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نهاية المباراة 27-23

الزمالك يتقدم 27-23

الزمالك يسجل 24-20

الفارق يتقلص 22-20

الزمالك يبتعد مجددا 22-19

21-19 للزمالك

الأهلي يقلص الفارق إلى أربعة أهداف 20-16 للزمالك

الفارق يتسع إلى خمسة أهداف.. 19-14 للزمالك

الزمالك يوسع الفارق 17-13

الزمالك يتقدم 15-13

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول .. الزمالك 13-11 الأهلي

هدف جديد للأهلي .. 11-9 للزمالك رغم استبسال لاعب الأبيض أمام المرمى الخالي

الفارق يتقلص، 11-8 للزمالك

الزمالك يتقدم 11-6

الأبيض يوسع الفارق 10-6

الزمالك يتقدم 9-6 بعد إضاعة الأهلي لرمية جزائية

الأهلي يقلص الفارق 8-6

الزمالك يوسع الفارق 8-5

الزمالك يتقدم 7-5

الزمالك يبتعد بالنتيجة 6-4

أول تقدم للزمالك 5-4

الزمالك يتعادل 4-4

الأهلي يستعيد التقدم 4-3

الزمالك يتعادل 3-3

الأهلي يتقدم 3-2

الأهلي يتقدم 2-1

الزمالك يتعادل 1-1

الأهلي يتقدم 1-0

بداية المباراة

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري لكرة اليد
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