انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر لكرة اليد.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
بث مباشر للمباراة
-------------------------------------
نهاية المباراة 27-23
الزمالك يتقدم 27-23
الزمالك يسجل 24-20
الفارق يتقلص 22-20
الزمالك يبتعد مجددا 22-19
21-19 للزمالك
الأهلي يقلص الفارق إلى أربعة أهداف 20-16 للزمالك
الفارق يتسع إلى خمسة أهداف.. 19-14 للزمالك
الزمالك يوسع الفارق 17-13
الزمالك يتقدم 15-13
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول .. الزمالك 13-11 الأهلي
هدف جديد للأهلي .. 11-9 للزمالك رغم استبسال لاعب الأبيض أمام المرمى الخالي
الفارق يتقلص، 11-8 للزمالك
الزمالك يتقدم 11-6
الأبيض يوسع الفارق 10-6
الزمالك يتقدم 9-6 بعد إضاعة الأهلي لرمية جزائية
الأهلي يقلص الفارق 8-6
الزمالك يوسع الفارق 8-5
الزمالك يتقدم 7-5
الزمالك يبتعد بالنتيجة 6-4
أول تقدم للزمالك 5-4
الزمالك يتعادل 4-4
الأهلي يستعيد التقدم 4-3
الزمالك يتعادل 3-3
الأهلي يتقدم 3-2
الأهلي يتقدم 2-1
الزمالك يتعادل 1-1
الأهلي يتقدم 1-0
بداية المباراة