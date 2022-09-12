انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر

كرة يد - الزمالك يتوج بلقب السوبر على حساب الأهلي

خبر في الجول - الأهلي يقيد نانتس وخيري للمشاركة أمام الزمالك في سوبر اليد

يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي

موعد مباريات الإثنين 12 سبتمبر 2022.. الأهلي ضد الزمالك في سوبر اليد وتريزيجيه بالدوري التركي

كرة يد - الأهلي يفوز على سبورتنج.. ويضرب موعدا مع الزمالك على لقب السوبر

موعد مباريات الأحد 11 سبتمبر 2022.. ريال مدريد ويوفنتوس وسوبر اليد

كرة يد - الزمالك يفوز على سبورتنج في كأس السوبر قبل مواجهة الأهلي

كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك