انتهت في الدوري التركي - أضنة ديميرسبور (3)-(2) طرابزون.. هزيمة قاتلة

ماذا قدم تريزيجيه في هزيمة طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور

طارق حامد مرشح لأفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة ديمرسبور

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