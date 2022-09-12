انتهت في الدوري التركي - أضنة ديميرسبور (3)-(2) طرابزون.. هزيمة قاتلة
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرازبون سبور وأضنة ديمرسبور في الدوري التركي.
ويلعب محمود حسن تريزيجيه أساسيا في صفوف طرابزون سبور.
نهاية المباراة
ق92. جووول قاتل لأضنة عن طريقساميت أكايدين.
ق84. جووول التعادل لطرابزون عن طريق أموت بوزوك
ق81 خروج تريزيجيه ودخول ناسي اونوفار بدلا منه
ق53. جووول ثاني لأضنة ديمرسبور عن طريق بابي نداي
بداية لشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35. جووووول التعادل لطرابزون سبور عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس
ق10. جووول أول لأضنة ديميرسبور عن طريق كيلفن رودريجيز.
بداية المباراة
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