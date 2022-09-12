مؤتمر إنزاجي: استقريت على حارس إنتر الأساسي أمام بلزن.. ويجب أن يبدأ حصد النقاط

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

شدد سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان على أهمية الانتصار امام فكتوريا بلزن، مشيرا إلى أنه استقر على الحارس الأساسي للفريق غدا الثلاثاء بين سمير هاندانوفيتش وأندري أونانا.

وشارك أونانا أساسيا مع إنتر ميلان في مباراة واحدة هذا الموسم جاءت أمام بايرن ميونخ وتمكن من التصدي لعشر كرات.

ويخرج إنتر ميلان لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: فيما يتعلق بحارس المرمى، لقد قررت من سيبدأ المباراة ولكن لا أشعر برغبة في قول ذلك الآن. لا يعرف اللاعبون بعد لأننا خضنا جلسة تدريبية واحدة فقط".

وأضاف "هذا الصباح تمكنا من العمل على الفيديو والقليل على أرض الملعب. صباح الغد سنعقد الاجتماع الفني ومن الصواب فقط أنهم يعرفون ذلك أولا".

Andre Onana Could Start For Inter In Friendly Clash With Lyon, Italian Media Report

وتابع عن فيكتوريا بلزن "إنه فريق قوي جسديا وقد رأينا ذلك ودرسناه في المباراتين مع كاراباج وبرشلونة. يمتلكون لاعبين أقوياء ويمكنهم لعب الهجمات المرتدة بسرعة".

وواصل "بلا شك إنها مباراة مهمة. نعلم أننا في أصعب مجموعة في دوري الأبطال بالكامل لكننا نريد اللعب".

واستطرد "المباراة الافتتاحية لم تكن الأفضل، حاولنا لكن بايرن كان أفضل منا. الآن نحن نعلم أن هذه المباراة ستساعدنا ونريد أن نلعبها بأفضل طريقة ممكنة".

واستكمل "نعلم أنه يجب أن نحصل على عشر نقاط على الأقل، تمكنا من فعل ذلك الموسم الماضي ونعلم أن مجموعة هذا العام أكثر تنافسية. نريد غدا حصد النقاط".

وخسر إنتر مباراته الأولى في المجموعات أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.

بينما هُزم فيكتوريا بلزم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام برشلونة.

دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال فيكتوريا بلزن إنتر ميلان
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