مؤتمر سيميوني: فيتسل سيعود لوسط الملعب.. واحترم الفرق الألمانية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أن أكسيل فيتسل سيعود ليلعب في وسط ملعب الفريق عقب عودة خيمينيز وسافيتش للفريق.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة باير ليفركوزن في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "دائما نبحث عن النتيجة الإيجابية وهذا يولد القلق والدوافع، مباريات بورتو فياريال الذين عانينا فيهم كانا على ملعبنا ولكننا أظهرنا ردة فعل جيدة أمام سيلتا فيجو وكنا أكثر هدوء".

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وتابع "احترم الأندية الألمانية كثيرا هم أقوياء جدا ويتنافسون بشكل جيد مثل ليفركوزن لقد لعبوا بشكل رائع أمام بروج وأعجبت بهم لأنهم لعبوا مباراة سريعة وجيدة وعلى الرغم من خسارتهم كانوا يستحقون المزيد ولا نتوقع سوى أن نقابل فريقا سيقاتل".

وأضاف "فيتسل يعطينا الكثير في الدور الذي يلعبه بسبب رؤيته التي يمتلكها القليلون ولكنه في الحقيقة قد جاء ليلعب في وسط الملعب وهذا ما سيحدث عندما يتواجد سافيتش وخيمينيز، أحب ما يقدمه في الدفاع ولكننا سنراه في وسط الملعب".

وأتم "لقد طلبت التعاقد مع مولينا وأصررت على ذلك لأنه واحد من الذين يحتاجهم أتليتكو مدريد بسبب أسلوبه الهجومي، عليه أن يتطور دفاعيا نحن نثق به وسيضيف إلينا الكثير في المباريات الهجومية".

وحقق أتليتكو مدريد فوزا صعبا في الجولة الأولى على بورتو بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أتليتكو مدريد بايرليفركوزن دييجو سيميوني دوري أبطال أوروبا
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