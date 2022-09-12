مؤتمر أراخو: وجود ليفاندوفسكي إلى جانبنا أمام بايرن شيء كبير

أوضح رونالد أراخو لاعب برشلونة أن تواجد روبرت ليفاندوفسكي يعطي ثقة داخل الفريق.

ووصل ليفاندوفسكي هذا الصيف إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وقال أراخو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "وجود ليفاندوفسكي إلى جانبنا غدا شيء مذهل وكبير".

وأضاف "عندما أحضر للمباريات، أدرس منافسيني جيدا، وأركز على نقاط قواهم لأكون مدافعا جيدا".

وعن الأجواء داخل برشلونة، أوضح "الجميع متحمس هذا الموسم، الجميع سعيد بوجود تشافي والصفقات الجديدة".

وتابع "كنا نعلم أن علينا التحسن عن الموسم الماضي، وبدأنا بالفعل في تغيير ذلك بوجود تشافي".

وعن الصفقات الجديدة في الدفاع "جميعهم جيدين، أندرياس كريستنسن وجول كوندي، نحن محظوظون لأنه لدينا مثل هؤلاء اللاعبين".

ويواجه برشلونة نظيره بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.