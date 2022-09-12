تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة ديمرسبور

تواجد محمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون سبور أمام ضنة ديمرسبور في الجولة السادسة من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وبدأ ماكسيمليانو جوميز أساسيا للمرة الأولى في الدوري.

وجاء تشكيل طرابزون:

حراسة المرمى: أوجوركان شاكير

الدفاع: يانز ستروجير لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إلميلي إرين

الوسط: جيان فيليب جامبيان – أناستايوس باكاسيتس – أوميت بيزوك

الهجوم: إينيس بارديهي – تريزيجيه – ماكسيمليانو جوميز

تريزيجيه لعب تسع مباريات مع طرابزون سبور هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

ويتواجد طرابزون سبور في المركز الثامن للدوري التركي برصيد عشر نقاط من خمس مباريات.