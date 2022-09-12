المتحدث لنادي الرائد: لاعبنا لم يتعمد البصق على حجازي.. وقدمنا شكوى ضد حمد الله

نفى ثامر الناصر المتحدث الرسمي لنادي الرائد السعودي تعمد أحد لاعبي فريقه البصق على أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وقال الناصر عبر قناة إم بي سي أكشن: مدافع الرائد لم يتعمد البصق على أحمد حجازي والزاوية التي صورت اللقطة أوضحت وكأن اللاعب يبصق على ظهر حجازي رغم أنه كان بعيدا عنه".

وأضاف "إذا كان لاعبنا يتعمد البصق على حجازي بالفعل لكان الفيديو استدعى حكم المباراة لمراجعة اللعبة مرة أخرى ومنحه عقوبة".

وأكمل "تقدمنا باحتجاج رسمي ضد مشاركة عبد الرزاق حمد الله أمامنا لعدم صحة موقفه من اللعب في المباراة".

وأتم تصريحاته "معنا أوراق ومستندات تدعمنا في هذه القضية وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالدوري السعودي".

وفاز اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد على الرائد بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.