مران الزمالك - تعليمات خلصة للجزيري.. وتألق الرباعي في التقسيمة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين، وحرص خلاله على تحفيزهم، وشرح بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال تدريب اليوم.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية، خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

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وشهدت التقسيمة ظهور الرباعي محمد عواد حارس المرمى ويوسف إبراهيم “أوباما” وزكريا الوردي ومحمد عبد الشافي بمستوى جيد.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال التقسيمة .

ومنح فيريرا تعليمات خاصة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال المران وشهدت التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بخوض تدريبات بدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وبعدها عقد المدير الفني جلسة مطولة مع جهازه المعاون لمناقشة بعض الأمور فنية لتنفيذها خلال المران، بالإضافة إلى قيامه بتوزيع المهام على كل فرد بالجهاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الحالي في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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