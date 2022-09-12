مؤتمر تشافي: نريد الفوز على بايرن ميونيخ وتغيير التاريخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

يعتزم تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الفوز أمام بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برشلونة نظيره بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من المسابقة.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا حلم بالفوز غدا أمام بايرن، لم نفز من قبل في ميونيخ".

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ولم يفز برشلونة من قبل على بايرن ميونيخ خلال الـ5 مواجهات التي جمعتهم تاريخيا على ملعب أليانز أرينا.

وأضاف "هناك توقعات كبيرة لهذا الموسم والنتيجة غدًا لا ينبغي أن تغيرها مهما حدث".

وتابع "هذا الموسم غير اعتيادي، خلال فترة كأس العالم سنرتاح قليلا ثم نبدأ موسم جديد".

وعن مواجهة بايرن "جوليان ناجيلسمان مدرب رائع، فرقه تلعب كرة قدم قوية وضغط عالي".

وأكمل "أتخيل مباراة متكافئة، من يستحوذ على الكرة أكثر ويضغط سيفوز بالمباراة".

وعن روبرت ليفاندوفسكي، أوضح "إنه في حالة جيدة، نال قسطا من الراحة وجاهزا لمباراة الغد".

وفاز برشلونة في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا بخماسية على فيكتوريا بلزن على ملعب كامب نو.

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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