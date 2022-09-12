مصدر من إنبي لـ في الجول: بيراميدز والمصري في مفاوضات لضم محمود جاد

انضم المصري وبيراميدز للاندية الراغبة في التوقيع مع محمود جاد حارس إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "هناك اتصالات من المصري وبيراميدز للتفاوض حول محمود جاد والنادي يرحب برحيله ولكن لم نحدد سعره النهائي حتى الآن".

وأضاف "لا نمانع بيع اللاعب مقابل قيمة مالية فقط أو إضافة لاعبين بجانب العرض المالي".

رئيس نادي إنبي كان قد شدد في أكثر من مناسبة على نية النادي في ترك محمود جاد ليرحل خلال فترة الانتقالات الحالية ولكن بعد دراسة العرض الأفضل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن جلسة جمعت بين حارس مرمى إنبي ومسؤولي الزمالك من أجل التفاوض للانضمام في الموسم الجدي.

ورحب محمود جاد بفكرة الانتقال إلى نادي الزمالك وكشف عن موافقته بالانضمام إلى الفريق.

وكان قد رحل عن الزمالك بنهاية الموسم المنقضي كل من محمد أبو جبل لنهاية تعاقده بالإضافة إلى محمود جنش ومحمد صبحي بعد تفعيل كل من فيوتشر وفاركو بند الشراء على الترتيب.

وعلم FilGoal.com أن محمود جاد ينتظر إنهاء المفاوضات بين الزمالك وإنبي.

ولكن قد يخرج الزمالك من المفاوضات مع حارس إنبي بعد الإعلان عن عودة محمد صبحي من الإعارة.

وخاض محمود جاد 20 مباراة مع إنبي في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري وكأس مصر.

واستقبل جاد 30 هدفا في الموسم الماضي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.