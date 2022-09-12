الركراكي: لا يمكن أن نلعب كأس العالم في غياب لاعب بقيمة زياش

أعرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن سعادته بعودة حكيم زياش لقائمة أسود الأطلس بعد فترة طويلة من الغياب.

حكيم زياش النادي : تشيلسي المغرب

وأعلن الركراكي عن قائمة منتخب المغرب لخوض مباراتي تشيلي وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "فعلنا كل ما في وسعنا حتى يعود زياش إلى منتخب المغرب وبالفعل هو وافق على العودة والتواصل معه كان سهلا وأنا أشعر بالراحة لذلك".

وأضاف "شرحت له أننا نحتاج إلى أفضل اللاعبين وهو من بينهم ولا يمكن أن نلعب كأس العالم في غياب لاعب بحجمه وقيمته وجودته في الملعب".

وأكمل "زياش سيقاتل مع المنتخب وسيمنحنا إضافة قوية، فهو يحب بلاده وأظهر ذلك منذ أن اختار اللعب لمنتخب المغرب في بداية مشواره مثل أشرف حكيمي ونصير مزراوي وغيرهما من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "لاعب مثل زياش يجب تهيئة الظروف له بأفضل شكل ممكن لأنه لا يشارك بانتظام مع تشيلسي ومثله مثل مجموعة كبيرة من اللاعبين في الفريق الأزرق، وذلك حتى يقدم أفضل أداء مع المنتخب بعد غيابه لأكثر من عام ونصف".

وغاب حكيم زياش عن صفوف منتخب المغرب لفترة طويلة بسبب خلافه مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لأسود الأطلس.