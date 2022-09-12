خبر في الجول - انضمام محمد إبراهيم للجهاز المعاون لـ زوران في الاتحاد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 19:09

كتب : هاني العوضي

محمد إبراهيم

علم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد السكندري أن محمد إبراهيم قد انضم للجهاز المعاون للاتحاد السكندري.

وسينضم إبراهيم للمدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الاتحاد كانت قد اجتمعت مع زوران وعرضت عليه 5 أسماء لاختيار المدرب العام ضمن الجهاز المعاون.

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وعرضت لجنة الكرة على المدرب الصربي كل من: هم محمد إبراهيم، ومحمد نور، ومحمد لطفي وعصام ربيع وهاني أحمد ويوسف حمدي.

محمد إبراهيم كان قد عمل في الجهاز الفني المعاون للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي مع طلعت يوسف وقاد الفريق أثناء غياب الأخير الذي أصيب بفيروس كورونا.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.

الاتحاد السكندري محمد إبراهيم زوران مانولوفيتش
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