مؤتمر ماتيب - عن غضب كلوب.. وغياب دور القيادة في الفريق

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول

أوضح جويل ماتيب لاعب ليفربول أكثر ما يفتقره الفريق في الوقت الحالي بعد البداية المتذبذبة للريدز.

ولم يفز الريدز سوى في مباراتين فقط من أصل سبع خاضهم منذ بداية الموسم الحالي، آخرهم أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أياكس: "نحو نفتقر إلى دور القيادة في الفريق، نحن بحاجة للخروج إلى أرض الملعب كفريق واحد وليس كل شخص بمفرده".

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وأضاف "وهنا يأتي دور اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق، علينا التحدث مع بعضنا البعض ومساعدة بعض البعض والأهم الاستماع لبعضنا البعض".

وتابع "هل يورجن كلوب غاضبا؟ إنه دائما متحمس ويريد الفوز ويدفعنا نحو ذلك، لكن الوضع الآن مختلف نحن لم نقدم أداءً جيدا، ذلك فهو يحثنا على العودة إلى ما كنا عليه: أفضل فريق".

وخسر ليفربول برباعية مقابل هدف الأربعاء الماضي على استاد دييجو أرماندو مارادونا في افتتاحية دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول غدا الثلاثاء بنظيره أياكس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ويقع ليفربول في المجموعة الأولى رفقة رينجرز ونابولي وأياكس.

ليفربول أياكس دوري أبطال أوروبا
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