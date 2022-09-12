لتعويض النقص.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع كاريوس

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تعاقده مع حارس ليفربول السابق لوريس كاريوس بعقد قصير الأمد في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد الحارس الألماني مع نيوكاسل حتى يناير المقبل مع إمكانية التمديد حتى نهاية الموسم.

وقال إيدي هاو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء بإضافة كاريوس إلى حراس مرمى فريقنا".

وأضاف "إنه حارس جيدا جدا بخبرات في الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية وسيوفر لنا المساندة والعدم في جزء مهم من الموسم".

ومن جانبه، قال كاريوس: "أنا متحمس، إنها فرصة جيدة لي ومشروع رائع أن أكون جزءا منها. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لاتخاذ القرار".

وواصل "نيوكاسل لديه مدرب رائع ويلعب كرة قدم جذابة. شعرت أنه المشروع المناسب لي وأنا متحمس للعمل مع المدربين وزملائي الجدد".

ويأتي تعاقد نيوكاسل مع كاريوس بسبب رحيل مارتن دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد وإصابة كارل دارلو في الركبة.

كاريوس لعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2016 إلى 2018 قبل أن يخرج معارا إلى بشكتاش التركي ثم يونيون برلين الألماني.

وتواجد ابن الـ29 عاما في فريق شباب مانشستر سيتي من 2009 حتى 2011.