كوندي: لدينا كل شيء للفوز على بايرن.. وهذا مركزي المفضل

شدد جول كوندي لاعب برشلونة على أنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع وأن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يعرف ذلك.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب كوندي في مركز الظهير الأيمن منذ انضمامه لبرشلونة قادما من إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

وقال كوندي في تصريحات لصحيفة إل بايه: "قلب الدفاع هو مركزي المفضل والذي أحب أن ألعب فيه وتشافي يعرف ذلك".

وتابع "لن أرفض أبدا أن ألعب ولا أبدو سيئا ولكن في مرحلتي التكوينية كنت دائما قلب دفاع واعتقد أن هذا هو المركز الذي لدي فيه العديد من المفاهيم".

وشدد "أكره الخسارة واعتقد أن هذا الشعور قد شكل في منذ أن كنت صغيرا، لقد قمنا بالعديد من التعاقدات والجماهير شعروا بالإثارة".

وتحد كوندي عن قربه من التعاقد مع مانشستر سيتي في الصيف الماضي قائلا: "لقد اتصل بي بيب جوارديولا وأخبرني أنه يحبني ويؤمن إنني سأتوافق مع طريقة لعبه".

وأضاف "لقد تحدثت كثيرا مع جوارديولا وتشافي حول كرة القدم ووجد أن الثنائي سيدفع بي أساسيا ويعرف مميزاتي، المحادثات لم تقتصر على الحديث فقط بل كانت محادثات دقيقة للغاية".

وأتم كوندي بالحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ قائلا: "نعرف أنه فريق قوي في جميع الخطوط هم أبطال ولكن أنا متأكد أننا سنكمل مشوارنا بشكل جيد ولدينا كل شيء للفوز في المباراتين".

ويلعب برشلونة غدا الثلاثاء مع بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.