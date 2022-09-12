دون الكشف عن وجهته المقبلة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل شادي حسين مهاجم الفريق بشكل رسمي.

وكشف نادي سيراميكا في بيان مرسل إلى الصحفيين عن الآتي:

"بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير المثل والقدوة.. النموذج الحي في الاخلاص والتفاني، الرقم الفاعل في شراكة نجاح، ساهم فيها شادي حسين مع زملائه على مر السنين، في ملحمة صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء، وظل متمسكًا بارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، مدافعًا عنه، في دوري الظل، رافضًا كل مغريات الرحيل، رغم العروض التي انهالت عليه لسنوات طوال، لكنه ظل على العهد، متشبثا بحلم الصعود مع الفريق إلى الدوري الممتاز، وتثبيت دعائمه بين الكبار".

"الآن يرحل شادي حسين، غادر الهداف التاريخي مقعده، بعد أن سطر في أخر صفحات الكفاح، تألقا كفل انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، بعد تسجيل 10 أهداف، وظل حتى اللحظة الأخيرة يقاتل مع زملائه، دفاعًا عن شرف قميص سيراميكا كليوباترا".

"وإذ تعرب إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن اعتزازها الكبير بالنجم شادي حسين، وتثمن جهوده على مر السنين في الدفاع عن اسم وكيان النادي، فأنها تتمنى له دوام التوفيق والتألق، خلال خطوته الجديدة، معربة عن أملها في استمرار تألقه مع منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا".

ولم يعلن سيراميكا عن الوجهة المقبلة لمهاجمه السابق شادي حسين.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن التعاقد رسميا مع شادي حسين قادما من سيراميكا كليوباترا، وفقا لما كشفه FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم شادي حسين لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.