دون الكشف عن وجهته المقبلة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 18:16

كتب : أحمد الخولي

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل شادي حسين مهاجم الفريق بشكل رسمي.

شادي حسين

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وكشف نادي سيراميكا في بيان مرسل إلى الصحفيين عن الآتي:

"بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير المثل والقدوة.. النموذج الحي في الاخلاص والتفاني، الرقم الفاعل في شراكة نجاح، ساهم فيها شادي حسين مع زملائه على مر السنين، في ملحمة صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء، وظل متمسكًا بارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، مدافعًا عنه، في دوري الظل، رافضًا كل مغريات الرحيل، رغم العروض التي انهالت عليه لسنوات طوال، لكنه ظل على العهد، متشبثا بحلم الصعود مع الفريق إلى الدوري الممتاز، وتثبيت دعائمه بين الكبار".

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن قريبا ضم شادي حسين وميسي.. وخطة اللاعبين الأجانب سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي في الجول يكشف – طلبات سيراميكا لبيع شادي حسين وميسي لـ الأهلي.. ريان بديل حسام حسن

"الآن يرحل شادي حسين، غادر الهداف التاريخي مقعده، بعد أن سطر في أخر صفحات الكفاح، تألقا كفل انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، بعد تسجيل 10 أهداف، وظل حتى اللحظة الأخيرة يقاتل مع زملائه، دفاعًا عن شرف قميص سيراميكا كليوباترا".

"وإذ تعرب إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن اعتزازها الكبير بالنجم شادي حسين، وتثمن جهوده على مر السنين في الدفاع عن اسم وكيان النادي، فأنها تتمنى له دوام التوفيق والتألق، خلال خطوته الجديدة، معربة عن أملها في استمرار تألقه مع منتخب مصر، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا".

ولم يعلن سيراميكا عن الوجهة المقبلة لمهاجمه السابق شادي حسين.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن التعاقد رسميا مع شادي حسين قادما من سيراميكا كليوباترا، وفقا لما كشفه FilGoal.com.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أتم الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا لضم شادي حسين لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

شادي حسين سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
لتعويض النقص.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع كاريوس خبر في الجول – مفاوضات متقدمة بين الزمالك والجيش لضم مصطفى الزناري كوستا: كنت مرعوبًا من الذئاب في فيديو تقديمي مع ولفرهامبتون في الجول ينشر العقد الثلاثي بين فاركو والزمالك ومحمد صبحي ذا أثليتك: كانتي يرفض عرض تشيلسي.. يريد التجديد لسنوات عديدة رئيس إنبي لـ في الجول: المفاوضات جارية مع الأهلي بشأن مصطفى شلبي وصل مروض الذئاب.. دييجو كوستا ينضم لـ ولفرهامبتون الثالث.. المصري يضم مروان حمدي من الزمالك بشكل نهائي
أخر الأخبار
تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي 47 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماتيب - عن غضب كلوب.. وغياب دور القيادة في الفريق 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتعويض النقص.. نيوكاسل يعلن تعاقده مع كاريوس 10 دقيقة | ميركاتو
كوندي: لدينا كل شيء للفوز على بايرن.. وهذا مركزي المفضل 18 دقيقة | الدوري الإسباني
ذكرى رحيله.. صوت رشيد طه الذي يحكي قصص الجزائريين في منتخب فرنسا 19 دقيقة | تقرير في الجول
دون الكشف عن وجهته المقبلة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين 20 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر مولر: ليفاندوفسكي لن يمحى من تاريخ بايرن.. ولكن علينا الاهتمام بمواجهة برشلونة 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كلوب - عن مباراة نابولي الأسوأ.. والفروقات بين ليفربول وأياكس 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي