مؤتمر مولر: ليفاندوفسكي لن يمحى من تاريخ بايرن.. ولكن علينا الاهتمام بمواجهة برشلونة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

توماس مولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة

يرى الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أنه ليفاندوفسكي لن يُمحى من تاريخ الفريق البافاري، مشيرا إلى أن التركيز يبج أن يكون على مواجهة برشلونة وليس على المهاجم البولندي.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره برشلونة غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

وقال مولر في المؤتمر الصحفي عن زميله السابق ليفاندوفسكي: "ماني كان يمازحني خلال آخر 10 أيام أن أكون حريصا على عدم تمرير الكرة له عن طريق الخطأ. علينا أن نلعب مباراتنا غدًا وألا نركز كثيرا عليه".

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وأضاف عن اللعب مع ليفاندوفسكي "تطورت علاقتنا على أرض الملعب على مر السنين. ولكن الآن لدينا الكثير من اللاعبين المرنين في الخط الأمامي وليس لدينا هذا الرجل الثابت. الخصوم لا يعرفون من هو المهاجم الثابت ولكن علينا أن تجعلها تعمل بشكل صحيح.

وأردف "سيستغرق الأمر وقتا ليصبح هذا الهداف الرائع شيئا من الماضي. ربما لن يكون كذلك أبدا لأن اسمه مكتوب في كتب التاريخ".

وواصل عن المباراة "نحتاج للفوز بالثنائيات وأن نكون نشيطين عندما نخسر الكرة. ستكون المباراة مفتوحة، لعبنا مؤخرا في الدوري ضد خصوم دافعوا جيدا. أعتقد أن مباراة الغد ستحبها الجماهير المحايدة".

وتابع عن الدفاع في دوري الأبطال "هناك مباريات تجذب المزيد من الاهتمام مثل مباريات الأبطال في سان سيرو أو ضد برشلونة. إنه دافع إضافي، يمكن للمهاجمين الركض بشكل أكبر مما يمكن أن يفعلوه في الدوري".

واستطرد "عندما تلتقي أمع فضل الفرق الأوروبية يكون الجميع متحمسًا للغاية، ندرك أن بداية برشلونة للموسم كانت رائعة وسجلوا العديد من الأهداف. أنا معجب بهم ولكننا سنبذل كل ما لدينا للفوز بالمباراة".

وأكمل عن تعادلات الفريق في الدوري "بطبيعة الحال عندما لا نفوز سنتعرض للانتقاد ولكن عندما نفوز يكون كل شيء على ما يرام وهو ما يجب أن نفعله. لا نريد أن تكون الأمور على هذا النحو ولكنه ما يحدث دائما من الصحافة".

بايرن ميونيخ فاز في المباراة الأولى أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد، بينما انتصر برشلونة على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعب بايرن ميونيخ 13 مباراة مع برشلونة تاريخيا، حقق الفريق الألماني تسع انتصارات مقابل فوزين للنادي الكتالوني وانتهت مباراتين بالتعادل.

ويعد توماس مولر الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثمانية أهداف.

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