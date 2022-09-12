مؤتمر كلوب - عن مباراة نابولي الأسوأ.. والفروقات بين ليفربول وأياكس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح ويورجن كلوب - نابولي وليفربول

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مباراة الفريق أمام نابولي بالأسوأ منذ توليه قيادة الريدز.

وخسر ليفربول برباعية مقابل هدف الأربعاء الماضي في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أياكس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا: "هذه أسوأ مباراة خضتها منذ توليت تدريب ليفربول، لقد كانت لنا بعض المباريات السيئة لكن هذه لا تقارن بهم".

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وأضاف "شاهدت المباراة أكثر من مرة، كان عرضا مخيفا، وجعلت اللاعبين يشاهدونا ليتعلموا من الأخطاء. أسباب الهزيمة كانت سوء الأداء الفردي، ربما كان 8 لاعبين من أصل 11 في غير مستواهم الحقيقي".

وعن مواجهة أياكس "لابد أن نظهر ردة فعل بالأداء الجيد، رغم أنه سيكون من الصعب الفوز بالأداء الجيد فقط".

وأضاف "أياكس في وضع معاكس لنا تماما، هم في مرحلة البناء من جديد".

وعن فقدان الفريق للإيقاع بسبب تأجيل مباريات الدوري، رد كلوب مازحا: "أي إيقاع؟ لا أري لدينا إيقاع، إذا فقدنا ما رأيته سيكون رائعا".

وعن إصابة روبرتسون، أوضح "ليس جاهزا لمباراة أياكس، ربما سيعود بعد فترة التوقف الدولي".

ويواجه ليفربول نظيره أياكس أمستردام غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويقع ليفربول ضمن المجموعة الأولى رفقة أياكس ورينجرز ونابولي.

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا أياكس
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