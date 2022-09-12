مؤتمر ناجيلسمان: ليفاندوفسكي سيتألق مع برشلونة لسنوات.. ويجب أن نمنع وصول الكرة له

شدد يوليان ناجيلسمان مدرب بايرن ميونيخ على أن مهاجم السابق روبرت ليفاندوفسكي سيمكنه تسجيل الأهداف لفترة طويلة مع برشلونة مشيرا إلى أنه يجب منع الكرة من الوصول له في مواجهة الفريقين.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره برشلونة غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

وقال ناجيلسمان في المؤتمر الصحفي عن لقاء ليفاندوفسكي: "بالتأكيد سأصافحه عندما أراه، وسعيد بأن الجماهير تريد شكره على ما قدمه مع الفريق".

وأضاف "هناك ملاعب لا يفعلون فيها ذلك. لقد كان جزء مهما من عائلة بايرن ميونيخ لكنني لن أذهب لتناول الطعام معه. لقد فعلنا ذلك بالفعل قبل بضعة أسابيع".

وتابع "متأكد أنه سيسجل العديد من الأهداف لبرشلونة، لا أعرف كم من الوقت سيكون على هذا المستوى ولكني أتمنى أن يستر لسنوات عديدة".

وواصل "لديه لياقة بدنية عالية، اعتادنا على تسجيل عديد الأهداف في الموسم الواحد، 40 في بعض الأحيان لكنني لا أعلم ما سيحدث في الدوري".

واستكمل عن كيفية إيقافه "من الجيد أن يلعب قلب دفاع جيد للغاية، أوباميكانو يعرف ليفاندوفسكي جيدا، أكثر من دي ليخت ولكنين لم أتخذ القرار بعد".

واستطرد "إنه خطير دائما في المنطقة لكن بدون الكرة لن يتمكن من تسجيل الأهداف ولذلك يجب أن نمنع الكرات من أن تصل له، وأن نمنع لاعبين مثل بيدري وجافي من التواصل معاه".

وأردف "نعرف برشلونة ولكنه لديه عديد اللاعبين الجدد، لاعبين مهمين مثل ليفاندوفسكي على سبيل المثال. يمكننا أن ننسى برشلونة السابق لأنه أصبح فريق آخر الآن".

وتابع "طلبت من لاعبي فريقي أن ينسوا الأمر، برشلونة أصبح أكثر عدوانية ويضغطون بقوة. يستحوذون على الكرة بشكل جيد، كما كان الحال وقت تواجد تشافي كلاعب".

وأتم عن ماني "يحتاج لتسجيل الأهداف، سجل في مواقف سابقة ولكنه كان في موقف تسلل. الأمر ليس سهلا عليه ويجب أن يعرف المجموعة. ليس لدي أي شك حوله، نعلم أنه يستطيع اللعب بشكل أفضل ولكنني راض عن عمله".

بايرن ميونيخ فاز في المباراة الأولى أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد، بينما انتصر برشلونة على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعب بايرن ميونيخ 13 مباراة مع برشلونة تاريخيا، حقق الفريق الألماني تسع انتصارات مقابل فوزين للنادي الكتالوني وانتهت مباراتين بالتعادل.

ويعد توماس مولر الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد ثمانية أهداف.